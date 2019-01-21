رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: التبرير أن مطار صنعاء يستخدم للطيران المسير تفضحه رحلات الأمم المتحدة ومنظماتها اليومية – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 21 2019 - 00:38
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
20 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
القمة الإقتصادية العربية التي عقدت في بيروت تختتم أعمالها بالتأكيد على تخفيف ومعالجة التبعات الناجمة عن النزوح واللجوء
اعلان بيروت: تأكيد على ضرورة تكاتف الجهات المانحة والمنظمات والصناديق العربية لتخفيف معاناة النازحين واللاجئين
اعلان بيروت: نؤكد على ضرورة دعم صمود الشعب الفلسطيني في مواجهة الاعتداءات الاسرائيلية المتزايدة
باسيل في مؤتمر صحافي مشترك مع ابو الغيط: لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها الى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من الموضوع
رئيس المجلس التنفيذي في حزب الله السيد هاشم صفي الدين: على صغار الساسة في لبنان والمنطقة ألا يجعلوا أميركا تضحك عليهم
رئيس كتلة الوفاء للمقاومة النائب محمد رعد: ديفيد هيل قام بجولته على المحبطين حتى لا تسقط معنوياتهم بالكامل
تظاهرة حاشدة في بيروت احتجاجاً على تردي الأوضاع الاقتصادية في البلاد بدعوة من قوى يسارية تحت عنوان "الى الشارع"
بلدية بيروت تنفي علاقة فوج حرس المدينة بمقتل شاب يعمل ماسحاً للأحذية ظهر في شريط فيديو خلال مطاردة عناصر الفوج له
الدفاعات الجوية السورية تتصدى بنجاح لعدوان جوي صهيوني استهدف المنطقة الجنوبية وتمنعه من تحقيق أهدافه
الدفاع الروسية: الدفاعات السورية بانتسير وبوك أسقطت 7 صواريخ أطلقتها 4 مقاتلات F-16 إسرائيلية على مطار دمشق
جيش الإحتلال الاسرائيلي يعلن اعتراض صاروخ اطلق من سوريا باتجاه شمال هضبة الجولان المحتلة
إعلام العدو: الصاروخ الذي أطلق نحو شمال هضبة الجولان بعيد المدى وجاء على ما يبدو رداً على الهجوم في سوريا
وزير الدفاع التركي يتفقد وحدات بلاده العسكرية على الحدود مع سوريا: خطتنا جاهزة لمواجهة المشكلة في منبج وشرق الفرات
وزير الحرب الإسرائيلي السابق أفيغدور ليبرمان يطالب حكومة كيانه بوقف نقل الأموال القطرية والوقود وغيره إلى قطاع غزة
رئيس الوزراء الاسرائيلي يعلن استئناف العلاقات الدبلوماسية بين كيانه ودولة تشاد في القارة الأفريقية المقطوعة منذ 1972
وزارة الصحة في غزة تحذر من كارثة إنسانية بعد توقف 6 مستشفيات رئيسية في القطاع عن العمل بسبب نقص الوقود
رئيس مجلس الشورى في ايران علي لاريجاني: واشنطن والرياض قد لا تختلفان في معاملة الصحافيين وحال خاشقجي وهاشمي شاهد
تظاهرة أمام السفارة السويسرية في طهران للمطالبة بالإفراج عن الصحافية مرضية هاشمي التي اعتقلتها سلطات أميركا دون اتهام
وزيرة الجيوش الفرنسية: مرتاحون لقرار أميركا الانسحاب تدريجيا من سوريا والتحالف يمكن أن يقوم بعملياته من العراق
رئيس الجمهورية العراقي يبحث في بغداد مع الحاكمة العامة لكندا إعادة إعمار العراق وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين
جولي باييت تعلن استعداد كندا للمساهمة في حركة البناء التي يشهدها العراق وخاصة في مجالات الطاقة والنفط والزراعة
اليمن: الجبهة الوطنية لمقاومة الغزو وأبناء عدن يقيمون فعالية بصنعاء بمناسبة مرور ١٨٠عاما على احتلال بريطانيا لعدن
محافظ عدن: عدن تعيش اليوم أوضاعاً مأساوية في ظل احتلال إماراتي وندعو إلى ثورة بعد إيغال المستعمر الإماراتي في الدماء
رئيس هيئة الأركان اليمنية اللواء الركن محمد عبدالكريم الغماري: حاضرون في الميدان والمعادلة العسكرية لم تعد كما كانت
اللواء الغماري: نحن أمام عدوان همجي لا يلتزم بأي قيم أو أخلاق أو دين أو عرف ولدينا أسلحة ردع وقوة بشرية أكثر تنظيماً
الرئيس السوداني: السودان يتعرض لمؤامرات ومقتل الطبيب بابكر تم بسلاح لا تستخدمه الشرطة والهدف إثارة الرأي العام
لجنة الأطباء المركزية في السودان تعتذر عن بيان أعلنت فيه عن طريق الخطأ مقتل طفل في احتجاجات الخميس
قوات الأمن السودانية تطلق قنابل الغاز المسيل للدموع لتفريق تظاهرة في مدينة أم درمان تطالب برحيل الرئيس عمر البشير
القضاء التركي يطلب عقوبة السجن المؤبد بحق موظف تركي في القنصلية الأميركية في اسطنبول بتهمه التجسس
مقتل 10 جنود تشاديين من قوات حفظ السلام وإصابة 25 في هجوم استهدف قاعدة عسكرية للأمم المتحدة في شمال شرق مالي
ترامب لزعيمة الغالبية الديموقراطية في مجلس النواب الأميركي: عليك تنظيف الشوارع المقززة في سان فرانسيسكو
رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: التبرير أن مطار صنعاء يستخدم للطيران المسير تفضحه رحلات الأمم المتحدة ومنظماتها اليومية
منذ 1 ساعة
20 January، 2019
التعليقات
ذات صلة
مركز المصالحة الروسي: المسلحون في سوريا ينتهكون الهدنة في محافظتي اللاذقية وحماة
الرئيس المصري يتلقى اتصالاً هاتفياً من نظيره الفرنسي ماكرون
#الحديدة: قصف مكثف للمرتزقة بالمدفعية على أماكن متفرقة جنوب مديرية حيس
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}