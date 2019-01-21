رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: التبرير أن مطار صنعاء يستخدم للطيران المسير تفضحه رحلات الأمم المتحدة ومنظماتها اليومية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 00:38

رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: التبرير أن مطار صنعاء يستخدم للطيران المسير تفضحه رحلات الأمم المتحدة ومنظماتها اليومية

منذ 1 ساعة 20 January، 2019
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