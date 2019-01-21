رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: رفض العدوان صفقة التبادل الانساني للأسرى الذين يعانون المرض والجراح يفضح إرهاب أمريكا وأدواتها – موقع قناة المنار – لبنان
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January 21 2019 - 00:38

رئيس اللجنة الثورية العليا في اليمن: رفض العدوان صفقة التبادل الانساني للأسرى الذين يعانون المرض والجراح يفضح إرهاب أمريكا وأدواتها

منذ 1 ساعة 20 January، 2019
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