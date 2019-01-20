أبو الغيط حول عودة سوريا للجامعة العربية: لننتظر قمة تونس – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2019 - 21:15

أبو الغيط حول عودة سوريا للجامعة العربية: لننتظر قمة تونس

منذ 2 ساعة 20 January، 2019
5c449b4677eac_
الجامعة العربية

قال الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، اليوم الأحد، إن الملف السوري لم يتم تناوله في الفترة الأخيرة داخل جامعة الدول العربية بشكل كامل، وقال أبو الغيط في مؤتمر صحافي مشترك مع  باسيل، في بيروت، عقب انتهاء أعمال القمة العربية الاقتصادية التنموية، “الموضوع السوري لا يتم تناوله بشكل كامل في الجامعة العربية مؤخرا”.

وحول احتمال التوصل لقرارات بشأن عودة سوريا، قال أبو الغيط، “من يطرح مبادرة أو بندا بالتأكيد سيتم تناوله”، مضيفا “هناك القمة العربية في تونس [أذار/مارس المقبل] لنتابع ونرى”.

ومن جهته أكد باسيل، أنه لمس “تجاوباً” عربياً تجاه اقتراح عودة سوريا إلى الجامعة العربية. لكنه أشار، في الوقت ذاته، إلى أنه “لا تواصل مع سوريا بشأن عودتها إلى الجامعة العربية ولا نعرف موقفها من هذا الموضوع بل نعبر عن رأي لبنان لأن عودة سوريا إلى الجامعة هي جزء من عودتها إلى الحضن العربي”.

المصدر: سبوتنيك

التعليقات

ذات صلة