مصدر عسكري يمني: عملية على التبة الرملية بالأجاشر قبالة #نجران خلفت قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة #الجيش_السعودي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2019 - 21:16

مصدر عسكري يمني: عملية على التبة الرملية بالأجاشر قبالة #نجران خلفت قتلى وجرحى في صفوف مرتزقة #الجيش_السعودي

منذ 2 ساعة 20 January، 2019
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