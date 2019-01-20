باسيل: القمة العربية الاقتصادية توصلت لتوافق على عودة اللاجئين السوريين لمناطقهم

قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل، اليوم الأحد، إن البيان الختامي للقمة العربية الاقتصادية المنعقدة في بيروت شهد توافقا على تحفيز عودة اللاجئين السوريين إلى مناطقهم.

وقال باسيل، في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الجامعة العربية، أحمد أبو الغيط، في ختام القمة، إن “البيان الختامي يتضمن لأول مرة تحفيزا لعودة النازحين السوريين”، واصفا قضية اللاجئين بأنها “أكبر مشكلة تواجه لبنان”.

وأشار إلى أن العمل على صدور بيان بشأن قضية عودة اللاجئين بدأ “برفض من حيث المبدأ، ثم خلاف، ثم صدور بيان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك