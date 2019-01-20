تظاهرة شعبية في بيروت بالتزامن مع القمة العربية.. رفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية

نظمت تظاهرة شعبية في العاصمة اللبنانية بيروت الاحد تحت شعار “كلنا عالشارع”، بالتزامن مع انعقاد وقائع أعمال القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، بمشاركة سياسية واجتماعية وشعبية تقدمها الأمين العام لـ”التنظيم الشعبي الناصري” النائب أسامة سعد، الأمين العام للحزب الشيوعي حنا غريب، النائبة بولا يعقوبيان وممثلين عن أحزاب وتيارات ونقابات.

وأكد المشاركون ان “التظاهرة هي ضد سياسات الافقار ورفضا للسياسات الاقتصادية والاجتماعية التي تمارسها السلطة السياسية ومنعا للانهيار ودفاعا عن حقوق الشعب اللبناني”.

وحمل المشاركون “لافتات دعت الى وضع حد للهدر في المال العام ولموت الفقراء على ابواب المستشفيات وللتلوث البيئي والصفقات المشبوهة في ملفات الكهرباء والطاقة والبيئة”.

ولفت المشاركون الى ان “من مطالبهم سياسة ضرائبية مغايرة تعيد توزيع الثروة، جامعة وطنية، تعزيز التعليم الرسمي، تعميم الضمان الصحي، اقرار البطاقة الصحية، ضمان الشيخوخة، توفير فرص العمل، تعزيز دور الهيئات الرقابية، حماية حرية الرأي والتعبير والحق بالتظاهر، حماية حق السكن، تأمين ضرورات الامن الحياتي ومواجهة منظومة الفساد”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام