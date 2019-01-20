جهاز يوضع على المعدة لخداع الدماغ.. قولوا وداعاً للسمنة!

قام علماء جامعة “ويسكونسن ماديسون” الأمريكية بابتكار جهازٍ طوله 1 سم، ويمكن تثبيته في المعدة لاخبار الدماغ بأنها ممتلئة.

ووفقاً لمجلة “ناتشر كوميونيكايشن”، فإنّ “الجهاز ينشط عندما تبدأ المعدة بتحريك الطعام طبيعياً أثناء عملية الهضم، الأمر الذي يؤدي إلى توليد نبضات كهربائية يتمّ توصيلها إلى العصب المبهم (الحائر)، الذي يربط القناة الهضمية بالدماغ”.

وبحسب العلماء، فإنه “وبناء لهذا الأمر، يفهم الدماغ أن المعدة أصبح ممتلئة بعد عدة جرعات من الطعام”، مشيرين إلى أنّ “النبضات ترتبط بحركة المعدة، ما يعزز الاستجابة الطبيعية للمساعدة في التحكم بكمية الطعام المتناولة”.

ولاختبار فعاليته، قام العلماء بوضع هذا الجهاز لدى الفئران، وقد بينت النتائج أنّه قلّص استهلاكها الغذائي بمقدار الثلث، كما تسبب بفقدانها 38% من وزن الجسم بعد 15 يوماً فقط.

وأوضح العلماء أنه “يمكن إزالة هذا الجهاز بسهولة، بحيث تعود الفئران إلى عاداتها السابقة في الأكل مباشرة”.

المصدر: اخبار الان