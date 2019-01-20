#أمير_قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يغادر القمة متوجهاً الى المطار بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية (الوكالة الوطنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2019 - 12:51

#أمير_قطر الشيخ تميم بن حمد بن خليفة آل ثاني يغادر القمة متوجهاً الى المطار بعد مشاركته في الجلسة الافتتاحية (الوكالة الوطنية)

منذ 42 mins 20 January، 2019
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