كيف سيكون طقس بداية الأسبوع؟

توقعت مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون طقس الاثنين غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1400 متر وما فوق اعتباراً من بعد الظهر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.وجاء في النشرة الآتي:

– الحال العامة: طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، يتحول الى متقلب بدءاً من مساء اليوم.

– الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع درجات الحرارة، يتحول مساء الى غائم مع تساقط أمطار خفيفة، كما يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال الليل وساعات الصباح الأولى.

الإثنين:غائم جزئيا الى غائم أحيانا مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال وتساقط أمطار متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1400 متر وما فوق اعتبارا من بعد الظهر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا الى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات ، تتساقط أمطار متفرقة خلال النهار تشتد ليلا، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1300 متر وما فوق.

– درجات الحرارة المتوقعة: على الساحل من 8 الى 19 درجة، فوق الجبال من 4 الى 14 درجة، في الداخل من 3 الى 14 درجة، في الارز من ـ2 الى 2 درجتان.

– كمية المتساقطات

المنطقة خلال 24 ساعة السنة الماضية المتراكم لغاية اليوم المعدل لغاية اليوم

طرابلس 0,0 ملم 391,8 ملم 805,2 ملم 454,0 ملم

بيروت 0,0 ملم 263,7 ملم 597,8 ملم 440,0 ملم

زحلة 0,0 ملم 253,5 ملم 577,1 ملم 301,0 ملم

– الرياح السطحية: شمالية شرقية، تتراوح سرعتها بين 10 و 30 كلم/س

– الانقشاع: جيد إجمالا

– الرطوبة النسبية على الساحل: بين 30 و 70 بالمئة.

– حال البحر: منخفض الموج. حرارة سطح الماء:17 درجة.

– الضغط الجوي: 768 ملم زئبق

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام