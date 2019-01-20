التفجير الذي سُمع صوته في #دمشق عبارة عن تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا ومعلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي (سانا) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2019 - 12:51

التفجير الذي سُمع صوته في #دمشق عبارة عن تفجير عبوة مفخخة دون وقوع ضحايا ومعلومات مؤكدة بإلقاء القبض على إرهابي (سانا)

منذ 1 ساعة 20 January، 2019
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