طقس لبنان .. أمطار خفيفة الاثنين والثلاثاء تشتد ليل الثلاثاء

أعلنت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية، ان الطقس المستقر والبارد نسبيا الذي يسيطر على الحوض الشرق للمتوسط، سيتحول إلى متقلب يوم بعد غد الاثنين، ويشهد يوم الثلاثاء أمطارا خفيفة متفرقة خلال النهار تشتد ليلا، محذرة من خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى من يوم غد الأحد.

وجاء في النشرة المسائية للدائرة:

الحالة العامة: طقس مستقر وبارد نسبيا يسيطر على الحوض الشرقي للمتوسط، خلال الأيام القادمة حتى يوم الاثنين حيث يتحول إلى متقلب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الأحد: غائم جزئيا بسحب متوسطة ومرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة، يتحول مساء إلى غائم، كما يبقى خطر تكون الجليد على الطرقات الجبلية والداخلية خلال ساعات الصباح الأولى.

الإثنين: غائم جزئيا إلى غائم أحيانا، مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة على الجبال، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة وثلوج خفيفة على ارتفاع 1500 متر وما فوق اعتبارا من بعد الظهر، كما يتشكل الضباب على المرتفعات مساء.

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى غائم مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة خلال النهار تشتد ليلا، كما تتساقط الثلوج الخفيفة على ارتفاع 1400 متر وما فوق.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام