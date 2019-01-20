#ترامب: يجب الوصول إلى حل لأزمة الإغلاق الحكومي ولابد من الابتعاد عن الأصوات التي لاتريد التوافق – موقع قناة المنار – لبنان
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January 20 2019 - 00:10

#ترامب: يجب الوصول إلى حل لأزمة الإغلاق الحكومي ولابد من الابتعاد عن الأصوات التي لاتريد التوافق

منذ 53 mins 19 January، 2019
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