أضرار في منازل المواطنين اليمنيين إثر غارتين لطيران العدوان على منطقة جدر بمديرية بني الحارث في #صنعاء – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 20 2019 - 00:10

أضرار في منازل المواطنين اليمنيين إثر غارتين لطيران العدوان على منطقة جدر بمديرية بني الحارث في #صنعاء

منذ 48 mins 19 January، 2019
أخبار موقع المنار

التعليقات

ذات صلة