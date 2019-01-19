مراسل المنار: طيران العدوان يشن غارات على العاصمة اليمنية #صنعاء وسط تحليق مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2019 - 22:36

مراسل المنار: طيران العدوان يشن غارات على العاصمة اليمنية #صنعاء وسط تحليق مستمر

منذ 36 mins 19 January، 2019
أخبار موقع المنار

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