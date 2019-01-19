مراسل المنار: طيران العدوان يشن غارات على العاصمة اليمنية #صنعاء وسط تحليق مستمر – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 19 2019 - 22:36
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
19 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
لبنان: استمرار وصول الوفود المشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية التي تعقد في بيروت الأحد
الرئيس ميشال عون يستقبل في مطار بيروت الدولي نظيره الموريتاني محمد ولد عبد العزيز والممثل الشخصي لسلطان عُمان
اللجنة المنظمة للقمة الاقتصادية: أمير قطر تميم بن حمد سيترأس وفد بلاده في القمة التي ستنعقد غداً في بيروت
رئيس تيار المرده سليمان فرنجيه يستقبل وزير الخارجية المصري سامح شكري ويبحث معه مجمل التطورات الراهنة محليا واقليميا
النائب نواف الموسوي: نحن أول من دعا إلى تقوية الجيش والتي لا يمكن أن تتم عبر الاعتماد على أميركا وحدها أو دول محددة
النائب الموسوي: روسيا أبدت استعدادها للتسليح اللازم للجيش وكذلك الصين وإيران القادرتان على تزويده بأسلحة حديثة
النائبان إبراهيم الموسوي وإيهاب حمادة تفقدا بلدتي اليمونة وقصرنبا واطلعا على الأضرار بالبلدتين بعد العاصفة الثلجية
النائب الموسوي: سوف نتابع الموضوع مع الهيئة العليا للاغاثة والجهات المعنية للتعويض عن الأضرار التي لحقت بالأهالي
الجيش اللبناني: زورق حربي تابع للعدو الإسرائيلي خرق المياه الإقليمية مقابل رأس الناقورة لمسافة أقصاها 330 مترا
سلطات العدو الاسرائيلي تهدم منزل احدى العائلات في "طرعان" بالداخل الفلسطيني المحتل بحجة البناء بدون ترخيص
الخارجية السورية توجه رسالتين لمجلس الأمن والأمم المتحدة حول جريمة "التحالف الدولي" بقرية الباغوز فوقاني بريف دير الزور
الخارجية السورية الجريمة التي ذهب ضحيتها 20 شهيدا انتهاك صريح للسيادة السورية تحت ذرائع أصبحت مفضوحة
المرصد المعارض: مقتل 489 مسلحا اثر استهدافهم بعبوات ناسفة واطلاق نار بأرياف ادلب وحماه وحلب منذ نيسان الماضي
المرصد المعارض: مقتل 20 مسلحا من "داعش" على الأقل في غارات شنتها طائرات حربية عراقية بريف دير الزور شرق سوريا
الدفاع التركية: أنقرة تواصل تنفيذ انشطتها بنجاح في منطقة "خفض التصعيد" بمحافظة ادلب السورية رغم الاستفزازات
تركيا: الآلاف تظاهروا بديار بكر دعما للنائبة الموقوفة ليلى غوفين المضربة عن الطعام منذ شهرين تنديدا بسجن عبدالله أوجلان
الرئيس الأميركي سيلتقي عائلات الجنود الأميركيين الأربعة الذين قتلوا بهجوم انتحاري في منبج السورية بقاعدة ودوفر الجوية
النيابة العامة البلغارية تتهم 5 سوريين وبلغارية بتمويل شبكة إرهابية في سوريا بـ25 مليون يورو وتسليمها 100 سيارة
المتحدث باسم القوات المسلحة اليمنية: 3273 خرقا من قوى العدوان منذ سريان اتفاق لوقف النار في الحديدة
تونس: الاتحاد العام للشغل يدعو الى إضراب عام في القطاع العام في 20 و21 شباط/ فبراير المقبل للمطالبة برفع الأجور
موسكو: لقاء بين الرئيس الروسي ورئيس الوزراء الياباني الثلاثاء لبحث الخلاف الحدودي حول جزر الكوريل
فرنسا: الآلاف من محتجي السترات الصفراء يتظاهرون في باريس ومختلف المدن رفضا لـ"النقاش الكبير" الذي أطلقه ماكرون
الداخلية الايطالية: هناك 30 "ارهابيا" فارون بينهم 27 يساريا و3 يمينيين و14 منهم موجودون في فرنسا
مدغشقر: الرئيس أندري راجولينا يتعهد في خطاب تنصيبه بمحاربة الفساد وتعزيز الاقتصاد
الكونغو الديموقراطية: المحكمة الدستورية تنظر بطعن بنتائج الانتخابات الرئاسية التي فاز فيها المعارض فان تشيسيكيدي
الصومال: مقتل 8 جنود بهجوم لمسلحي حركة الشباب المتطرفة على قاعدة عسكرية استولوا عليها قبل استعادتها من الجيش
نيجيريا: مقتل 6 جنود واصابة 14 آخرين بهجوم لمسلحي حركة بوكو حرام المتطرفة في ولاية بورنو شمال شرق البلاد
الهند: تظاهرة لنصف مليون مؤيد لأحزاب المعارضة لحزب رئيس الوزراء في كالكوتا مع اقتراب موعد الانتخابات العامة
المكسيك: مقتل 66 شخصا وإصابة 76 آخرين على الأقل جراء احتراق خط أنابيب حصل فيه تسرب بولاية ايدالغو وسط البلاد
المكسيك: مئات المهاجرين غير الشرعيين معظمهم من هندوراس عبروا الحدود بين غواتيمالا والمكسيك باتجاه الولايات المتحدة
لبنان: عناصر الدفاع المدني تمكنوا من انقاذ سيارة احتجزتها الثلوج على طريق عام القبيات - القموعة وبداخلها 4 أشخاص
مراسل المنار: طيران العدوان يشن غارات على العاصمة اليمنية #صنعاء وسط تحليق مستمر
منذ 36 mins
19 January، 2019
التعليقات
ذات صلة
توزيع 3000 غرسة لوز على بلديات اتحاد جبل عامل
باسيل التقى عددا من نظرائه العرب والبحث تناول العلاقات وعودة سوريا إلى الجامعة العربية
احتجاجات السترات الصفراء تتواصل في فرنسا للأسبوع العاشر والشرطة تفرق الاحتجاجات بالمياه
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}