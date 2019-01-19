الجيش اليمني: مرتزقة العدوان ارتكبوا أكثر من 3273 خرقا منذ سريان وقف إطلاق النار في الحديدة

أكد المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة اليمنية العميد يحيى سريع أن مرتزقة العدوان لا يلتزمون بأي اتفاق ويواصلون ارتكاب الخروقات لوقف إطلاق النار في الحديدة بشكل هستيري مضيفين 168 خرقا خلال الـ 48 ساعة إلى رصيد خروقاتهم التي تجاوزت منذ بداية وقف إطلاق النار 3273 خرقا.

وقال في تصريح لوكالة الأنباء اليمنية “سبأ” إن طيران العدوان واصل تحليقه فوق مدينة الحديدة والدريهمي وحيس فيما واصل مرتزقة العدوان قصفهم المكثف على الأحياء السكنية ومنازل ومزارع المواطنين ومواقع قواتنا بأكثر 82 من قذيفة حيث أطلقوا 5 قذائف هاون من العقد على جولة السفينة وقذيفة هاون وأخرى مدفعية باتجاه مدينة الشعب و7 قذايف هاون على حارة الضبياني و18 قذيفة هاون من قرية الشرف على قرية محل الشيخ وقذيفتين هاون من الجريبة إلى الزعفران و12 قذيفة في الكوعي و10 قذائف من الخباتية إلى الشجن و5 قذائف مدفعية على التحيتا و4 قذائف هاون باتجاه الكلية والاتحاد و7 قذائف مدفعية على المطار الحربي وقذيفة مدفعية على الحلقة و 6 قذائف هاون على شرق حيس كما أطلقوا 3 صواريخ كاتيوشا على قرية محل الشيخ.

وأشار العميد سريع إلى أن مرتزقة العدوان نفذوا محاولة تسلل باتجاه مواقع قواتنا شرق حيس في حين واصلوا إطلاق النار بشكل مكثف من مختلف الأسلحة المتوسطة والخفيفة من مواقعهم شمال شرق مدينة الشعب باتجاه مدينة الشعب ومن مصنع يماني باتجاه سيتي ماكس ومن 22 مايو باتجاه الاتحاد والقمة وحارة الضبياني ومن مخطط كمران والجريبة باتجاه الزعفران ومن شمال الكوعي والخباتية باتجاه الشجن مع تمشيط مكثف باتجاه المطار الحربي.

وأضاف أن قواتنا رصدت تعزيزات للمرتزقة من المخا باتجاه قرية المسناء ومدينة الشعب وشارع التسعين وباتجاه الدريهمي وجنوب وشرق مطار الحديدة كما تم رصد تحركات مكثفة لأطقم وأفراد من المرتزقة ما بين الغراسي و22 مايو وفي تبة الدفاع الجوي ومابين المنصة والمنتزه وشارع الخمسين. وأوضح المتحدث الرسمي أن طيران العدوان شن 32 غارة ” 7 غارات على الوازعية بتعز و9 غارات على باقم و7 غارات على البقع وغارة على مران وغارة على رازح وغارة على شدا بصعدة وغارة على نهم وغارة على سفيان بعمران وغارة على حرض بحجة و3 غارات على خب والشعف بالجوف “.

وأكد العميد سريع أن أبطال الجيش واللجان الشعبية صدوا 5 زحوفات لمرتزقة العدوان باتجاه مواقع قواتنا في أسطر بخب والشعف وتبة الصياد بالملاحيط وتبتي صقر الصقور والعلم بالكدحة في تعز وتبة العصيدة بنهم كما أفشلوا محاولة تسلل للمرتزقة على تبة داوود بالربوعة.

وأضاف أن مقاتلي الجيش واللجان الشعبية نفذوا 4 عمليات هجومية منها عملية هجومية معاكسة باتجاه سائلة تبة داوود بالربوعة وعملية هجومية على عيد الغربية بنهم وعملية هجومية بطائرة قاصف 2 على تجمع لقيادات المرتزقة في معسكر السويقاء بخب والشعف وعملية هجومية أخرى بطائرة قاصف 2 على تجمعات للجيش السعودي في عسير كما نفذوا 4 عمليات نوعية في صبرين وفي أسطر بالجوف وفي الفريضة وجبل الشبكة قبالة جيزان وفي رقابة المنارة قبالة نجران.

وأكد المتحدث الرسمي أن مقاتلينا كبدوا مرتزقة العدوان عشرات القتلى والمصابين كما دمروا عددا من الآليات والمدرعات للمرتزقة وكبدوهم خسائر بشرية فادحة منها قنص 2 مرتزقة في الفريضة و3 آخرين في جبل الشبكة والعمود قبالة جيزان و4 قتلى من خبراء الألغام في أسطر بالجوف كما سقط 55 قتيلا ومصابا من المرتزقة في نهم.

المصدر: المسيرة نت