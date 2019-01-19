بالفيديو | بعد تدهور حالته الصحية .. أسير سعودي يناشد سلطات بلاده لإجراء عملية تبادل

بثت قناة المسيرة اليمنية تسجيلا مصورا لأسير من الجيش السعودي يناشد فيه سلطات بلاده الالتفات إلى وضعه الصحي المتدهور بسبب مرضه بفيروس الكبد. وناشد الأسير السعودي سرعة نقله للعلاج بعملية تبادل بعد تدهور حالته الصحية التي تزداد سوءا يوما بعد يوم.

وقال الجندي الأسير السعودي موسى شوعي علي عواجي الذي أسر في نجران قبل عامين إنه بحاجة إلى عملية خارج اليمن ولن يتم ذلك إلا بعد إجراء عملية تبادل للأسرى. وأوضح الاسير أن إصابته بفيروس الكبد كان من وقت سابق، مشيرا إلى أنه أصيب بالمرض بالوراثة، مشيدا بتعامل الجيش واللجان الحسنة وبذل كل ما بجهدهم في سبيل تحسن صحته التي تدهورت. وأوضح الأسير السعودي أن ممثلين للصليب الأحمر زاروه وأبلغوه بأنهم سيتخاطبون مع الجانب السعودي بشأنه.

وفي التسجيل المصور أجرى الأسير اتصالا هاتفيا بأهله وأبلغهم بحالته الصحية المتدهورة وأنه يجب علاجه خارج اليمن، وناشدهم أن يتابعوا قضيته ضمن ملف الأسرى الذي ينل من الجانب السعودي أي اهتمام.

الجدير بالذكر أن لجنة شؤون الأسرى للوفد الوطني المفاوض أبلغت الجانب السعودي بالأسير المريض وأن حالته فوق إمكانيات اليمن العلاجية بسبب الحصار. وأوضحت اللجنة أنه لا يوجد تجاوب من الجانب السعودي.

المصدر: المسيرة نت