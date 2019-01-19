الرئيس عون استقبل نظيره الموريتاني في المطار

استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت عند الساعة الخامسة من بعد الظهر، الرئيس الموريتاني محمد ولد عبد العزيز على رأس وفد رسمي للمشاركة في القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، في حضور الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد ابو الغيط، وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الأعمال جبران باسيل، المدير العام لرئاسة الجمهورية الدكتور أنطوان شقير وقائد جهاز أمن المطار العميد جورج ضومط.

وبعد مصافحة عون للضيف على أرض المطار، انتقلا بين صفين من الرماحة إلى المكان المخصص، حيث تم عزف النشيدين اللبناني والموريتاني، قبل ان يصافح الضيف أعضاء الوفد اللبناني.

ثم توجه الرئيسان اللبناني والموريتاني إلى قاعة كبار الزوار في المطار لاستراحة قصيرة، في حضور أعضاء الوفدين، قبل أن ينتقل الرئيس الضيف إلى مقر الإقامة في فندق “فينيسيا”.

المصدر: الوكالة الوطنية