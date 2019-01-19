بزي لقائد اليونيفيل: لبنان لن يتنازل عن حقه السيادي في ملف حدوده البرية والبحرية

أثار عضو كتلة “التنمية والتحرير” النيابية النائب علي بزي، مع قائد قوات اليونيفيل العاملة في جنوب لبنان الجنرال ستيفانو ديل كول، موضوع الانتهاكات الاسرائيلية المتمادية للسيادة اللبنانية، مؤكدا له ان لبنان “لن يتنازل عن حقه السيادي في ملف حدوده البرية والبحرية”، مضيفا أن “الحل الذي يكفل هذا الحق يكون من خلال وضع كامل هذا الملف على الطاولة وليس بشكل مجتزأ، وما يتم التفاهم عليه يجري تنفيذه”، مشددا على ان “السيادة الوطنية اللبنانية لا تتجزأ”.

جاء ذلك خلال لقاء بزي وديل كول على هامش غداء عمل أقامه رئيس اتحاد بلديات القلعة نبيل فواز، في منزله في تبنين، على شرف قائد اليونيفيل، في حضور نواب قضاء بنت جبيل، رئيس مجلس الجنوب قبلان قبلان، قائمقام بنت جبيل شربل العلم، مفتي صور وجبل عامل الشيخ حسن عبدالله، المسؤول التنظيمي لحركة “أمل” في اقليم جبل عامل علي اسماعيل، عدد من رؤساء بلديات ومخاتير المنطقة، وفاعليات دينية وعسكرية وأمنية.

إلى ذلك نبه بزي خلال استقباله وفودا شعبية وفاعليات بلدية واختيارية واقتصادية من قرى قضاء بنت جبيل، إلى ان الوضع الاقتصادي “بات في المنطقة الخطرة، مما يستدعي بداية أهمية وإلزامية تطبيق القوانين كمؤشر أساسي لمكافحة الفساد”، وأكد على “وجوب الإسراع في بت مسألة قروض الإسكان، وتنفيذ القانون الذي تم إقراره لهذه الغاية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام