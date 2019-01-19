ايران تدين الهجوم على اكاديمية الشرطة في كولومبيا

دان المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي حادث التفجير بسيارة ملغومة الذي استهدف اكاديمية الشرطة في العاصمة الكولومبية بوغوتا.

اعرب قاسمي في تصريح له اليوم السبت، عن اسفه لهذا الحادث المرير، مدينا اللجوء الى مثل هذه الاعمال اللاانسانية والمستهجنة التي تؤدي الى سقوط افراد ابرياء.

وقدم المتحدث باسم الخارجية الايرانية المواساة لاسر الضحايا، معربا عن مشاعر التعاطف معهم.

يذكر ان سيارة ملغومة انفجرت في أكاديمية الشرطة بالعاصمة الكولومبية بوغوتا الخميس، مما أدى إلى مقتل 21 شخصا وإصابة أكثر 50 آخرين.

ووفقا للسلطات فقد اقتحمت السيارة نقاط تفتيش الساعة لتدخل مقر كلية الجنرال سانتاندير بجنوب العاصمة قبل أن تنفجر، الأمر الذي أدى لتهشم نوافذ شقق سكنية قريبة.

المصدر: موقع العالم