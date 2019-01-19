مشافي غزة مهددة بالتوقف خلال ساعات جراء ازمة الوقود

أعلنت وِزارَةُ الصِحَة الفلسطينية في غزة أنَ الساعاتِ القادمةَ حاسمةٌ في استمرارِ عملِ عددٍ من مستشفياتِ القِطاعِ جراءَ نَقصِ الوَقود.

وحذرتِ الوزارةُ من توقفِ خمسَةِ مستشفياتٍ عن العملِ بعدما توقفَت خِدماتُ مستشفى بيت حانون في وقتٍ سابق، وقالت إنَ مصيرَ مئاتِ المرضى سيكونُ مجهولاً عندَ توقفِ المولداتِ الكهربائيةِ جراءَ اَزمةِ الوَقودِ الحادة.

يُذكَرُ أَنَ مستشفياتِ غزة بحاجةٍ إلى اربعِمئةٍ وخمسينَ ألفَ لِترٍ من الوَقودِ شهريًا، لتشغيلِ المولداتِ الكهربائيةِ في حالِ انقطاعِ التيارِ الكهربائي لمدةٍ تتراوح بينَ ثماني الى اثنَتَي عَشرَةَ ساعةً يوميًا.

المصدر: قناة المنار