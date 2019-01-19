بدء وصول الشخصيات والوفود المشاركة في قمة بيروت الإقتصادية

يَتواصلُ توافد الشخصيات والوفود المشاركة بالقمة العربية الاقتصادية التي تُعقَدُ غدا في بيروت .

وعلى ارض مطار بيروت الدولي استقبل رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ممثل السلطان القابوس من سلطنة عمان اسعد بن طارق بحضور الامينِ العامِّ لجامعة الدول العربية ووزير الخارجية في حكومة تصريف الاعمال اللبنانية جبران باسيل.

وفي وقتٍ لاحِق، استقبل الرئيس المكلف سعد الحريري في المطار رئيس الوزراء الفلَسطيني رامي الحمد الله ممثلاً رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس، وايضاً الوفد الجزائري برئاسة رئيس مجلس الامة عبد القادر بن صالح ، ثم الوفد الكويتي الذي تراسه نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية صباح الصباح.

وقالت اللجنة الاعلامية الخاصة بالقمة اِنَ امير قطر سيرأسُ غداً الوفد القطري المشاركَ بالقِمة العربية الاقتصادية.

ووصل في هذه الاثناء الى مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت، وزير الخارحية التونسي خميس الجهناوي للمشاركة في اعمال القمة الاقتصادية.

المصدر: قناة المنار