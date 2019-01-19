شلالا: عون سيطلق غدا مبادرة تميز قمة بيروت

اكد الناطق الرسمي باسم القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية مدير مكتب الاعلام في رئاسة الجمهورية الاستاذ رفيق شلالا في تصريح اليوم ان لقاءات ثنائية تحصل اليوم في فندق “فينيسيا” في بيروت بين أعضاء الوفود، تتناول صياغة الفقرات الاخيرة والبنود التي هناك حاجة لتطويرها او تعديلها، ولا سيما البند المتعلق بالنازحين السوريين، وهي لقاءات تساعد على تأمين المناخ الذي يؤدي إلى ان يكون البيان الختامي غدا بيانا شاملا ومتفقا عليه بين كل الاعضاء”.

وأكد “تبلغ لبنان صباحا مشاركة امير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني في القمة التنموية الاقتصادية والاجتماعية غدا”، معتبرا ان “مشاركة قطر مهمة وتعطي اضافة الى القمة”.

وعن امكان مشاركة المزيد من الرؤساء، قال:” لا استطيع تأكيد ذلك، فالتغيير يحصل تباعا وهذا امر سيادي اذ ان قرار مشاركة الدول في هكذا مؤتمرات يعود لكل دولة. ولبنان يسعد في ان يستقبل اكبر عدد من القادة. مع العلم ان اهمية القمة تكمن في القرارات التي ستصدر عنها”.

وعن كلمة رئيس الجمهورية العماد ميشال عون التي سيلقيها غدا في القمة، قال: “كلمة الرئيس عون هي من وحي المناسبة طبعا، فيها كلام عن أهمية العمل العربي المشترك ، عن واقع أمتنا العربية، الصعوبات والمشاكل التي واجهت بعض الدول العربية. كذلك سيتطرق الى الواقع الاقتصادي العربي وفي نهاية كلمته سيطلق مبادرة ستميز قمة بيروت كما درجت العادة في ان تكون هناك مبادرات من رؤساء القمم الاقتصادية التي تنعقد تباعا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام