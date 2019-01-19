مقتل وإصابة 80 إرهابياً بعملية للكوماندوز الأفغاني غربي البلاد

أعلنت وزارة الدفاع الأفغانية، اليوم السبت، مقتل وإصابة نحو 80 إرهابياً بعملية تطهير نفذتها قوات النخبة “الكوماندوز” ضد مراكز الإرهابيين في ولاية بادغيس غربي أفغانستان، والتي تشهد معارك شرسة في الآونة الأخيرة.

وذكر بيان الوزارة – حصلت وكالة سبوتنيك على نسخة منه – أنه “نتيجة عمليات تطهير نفذتها قوات الكوماندوز بالجيش الوطني بمديرية آبكمري في بادغيس، قتل 48 إرهابياً وأصيب 28 آخرين بجروح”.

ووفقاً للبيان، فقد دمر عناصر الجنود 19 دراجة نارية وعبوتين ناسفتين في العملية.

وتشهد ولاية بادغيس في الآونة الأخيرة تحركات ومعارك شرسة بين المجموعات المسلحة، ومعظمها يتبع حركة طالبان، والقوات الأفغانية المدعومة بإسناد جوي وبري من الجيش الأميركي وحلف الناتو.

المصدر: سبوتنيك