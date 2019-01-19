10 عادات صحية تجنبكم آلام الظهر

يعاني الكثيرون من آلام الظهر المزعجة التي تنجم بسبب العديد من الأمور أبرزها البدانة والعمل لساعات طويلة، أو الوقوف كثيراً.

ولتجنب هذه الآلام، هناك الكثير من الخطوات التي يجب الالتزام بها، وهي على النحو التالي:

1- ممارسة الرياضة بشكل دائم لتنشيط الدورة الدموية ومنع ارتخاء العضلات، ومنها رياضة اليوغا والسباحة.

2- الالتزام بتناول طعام صحي ومتوازن.

3- إتخاذ وضعية الوقوف والنوم السليمة وتجنب الوضعيات الخاطئة.

4- عدم حمل الحقائب الثقيلة قدر الإمكان.

5- إرتداء الأحذية المريحة خصوصاً عند المشي لمسافات طويلة.

6- النوم على وسادة وفراش مريح

7- استخدام اليدين في التحدث على الهاتف وعدم وضعه بين الرقبة والكتف.

8- الجلوس على كرسي مريح.

9- الإقلاع عن التدخين.

10- الفحص الدوري واستشارة الطبيب بشكل دائم.

المصدر: اخبار الان