زحمة سير خانقة على اوتوستراد نهر الموت تجاه جونية (الوكالة الوطنية للاعلام) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2019 - 14:03
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اللجنة المنظمة للقمة الاقتصادية: أمير قطر تميم بن حمد سيترأس وفد بلاده في القمة التي ستنعقد غداً ببيروت
الرئيس نبيه بري: من المفترض صدور مرسوم عقد استثنائي لإلتئام المجلس النيابي وعدم الانتظار لموعد العقد العادي
وزير الاقتصاد يكشف عن مبادرة لرئيس الجمهورية سيقدمها حول وضع هيكلية تمويل لإعادة بناء البلدان العربية التي دمرت
العلاقات العامة في ما يسمى" قوات سوريا الديمقراطية": نأمل بالتوصل لتفاهمات مع تركيا لضمان استقرار المناطق الحدودية
السيناتور الأميركي ليندسي غراهام: الانسحاب من سوريا دون خطة سيؤدي للفوضى وأحث ترامب على عدم تكرار خطأ أوباما
السيناتور غراهام: انسحابنا من سوريا يجب أن لا يكون انتصاراً لـ "النظام الإيراني"
حركة حماس: تلقينا اتصالات جديدة من طرف أوروبي بشأن تحريك صفقة تبادل الأسرى قبل الانتخابات الإسرائيلية في نيسان المقبل
حركة حماس: الحديث عن صفقة تبادل جزئية مرفوض تماماً ونحن متمسكون بتنفيذ الصفقة دفعة واحدة إذا تم الاتفاق
مصادر يمنية: قوى العدوان تنفذ هجوماً على مواقع الجيش واللجان الشعبية شرق حيس بالحديدة
لجنة شؤون الأسرى: أبلغنا الجانب السعودي عبر مكتب الأمم المتحدة أن حالة أحد الأسرى السعوديين حرجة من دون أن نلقى جواباً
20 عضواً من مجلس النواب الأميركي بحزبيه يقدمون مشروعا لوقف بيع الأسلحة للسعودية
السيناتور الأميركي جيمس ماكغفرن: إدارة ترامب ترفض محاسبة السعودية على مقتل خاشقجي
الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش: دور إيران في المنطقة بنّاء وإيجابي
غوتيريش: هناك لجان تحقيق وأدوات عدة لمجلس حقوق الانسان يمكن استخدامها بشأن مقتل خاشقجي
الاتحاد التونسي للشغل يدعو إلى إضراب وطني جديد الشهر المقبل للضغط على الحكومة لرفع أجور الموظفين
البيت الأبيض: القمة المقبلة بين الرئيس الأميركي والزعيم الكوري الشمالي ستعقد أواخر شباط المقبل
الرئيس الأميركي سيصدر اليوم إعلانا هاما بشأن الإغلاق الحكومي والوضع على الحدود الجنوبية للولايات المتحدة
المكسيك: مقتل 20 شخصا وإصابة 54 آخرين على الأقل جراء احتراق خط أنابيب حصل فيه تسرب في شرق البلاد
أفغانستان: مقتل 7 عناصر من الشرطة وإصابة 6 آخرين بهجوم لحركة طالبان على مخفر للشرطة بولاية فرح غرب البلاد
زحمة سير خانقة على اوتوستراد نهر الموت تجاه جونية (الوكالة الوطنية للاعلام)
منذ 16 mins
19 January، 2019
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