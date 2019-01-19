الجليد يغطي طرقات الضنية ويعطل مدارس

افادت “الوكالة الوطنية للاعلام” عن تسبب تدني درجات الحرارة بفعل الصقيع والبرد القارس بتشكل طبقة سميكة من الجليد فوق الطرقات الرئيسية والفرعية في بلدات وقرى جرد الضنية، ما أدى إلى تعذر مرور السيارات فوقها قبل الساعة العاشرة صباحا.

هذا الامر دفع بورش إتحاد بلديات الضنية وبلديات المنطقة إلى رش طبقة من الملح فوق الجليد لإذابته، كما تسبب الجليد في إقفال بعض مدارس جرد المنطقة بعدما تعذر وصول الأساتذة والتلاميذ إليها، خصوصا بعدما وصلت درجة الحرارة فجر اليوم في بلدة سير مركز القضاء، إلى 3 درجات تحت الصفر.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام