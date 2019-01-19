الفرزلي: بري لم يقاطع القمة بل اعترض على حضور الوفد الليبي

رأى نائب رئيس المجلس النواب النائب ايلي الفرزلي، ان “رئيس المجلس نبيه بري، لم يقاطع القمة العربية الاقتصادية، بل اعترض على حضور الوفد الليبي للمشاركة في القمة”.

ولفت في حديث اذاعي الى “ان رئيس مجلس النواب قال رأيه بأن مستوى التمثيل سيكون منخفضا بسبب عدم وجود حكومة فيما الوضع العربي مشرذم من تونس الى ليبيا الى سوريا الى اليمن، ويحتاج الى قمة لمعالجة مشاكل العرب بين بعضهم ما أثر على مستوى التمثيل في القمة بشكل اساسي”.

واوضح الفرزلي “ان عدم تشكيل الحكومة سيؤثر على مستوى انخفاض مستوى التشكيل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام