أعراض تنذر بورم الدماغ

قالت الجمعية الألمانية لطب الأعصاب ‫إنّ بعض الأعراض تنذر بالإصابة بورم الدماغ، وتحديداً:

صداع متكرّر تتزايد شدته باستمرار، دوخة، تكرار الغثيان والتقيّؤ، خصوصاً في الصباح وعلى معدة فارغة، اضطرابات الوعي، شلل، نوبات الصرع والتشنّج، اضطرابات الإحساس، وتدهور الذاكرة وضعف التركيز وتزايد النسيان.

وأوضحت الجمعية أنّ الإصابة بورم الدماغ ليست لها أسباب واضحة حتى الآن، ولكن ‫يُعتقد أنها تعود إلى خلل جيني. كما يرتفع خطر الإصابة بها نتيجة العلاج ‫الكيماوي أو الإشعاعي خلال مرحلة الطفولة.

ويجب استشارة طبيب أعصاب للتحقّق من الإصابة بورم الدماغ ‫للخضوع للعلاج في الوقت المناسب، وغالباً ما يتمّ اللجوءُ إلى الجراحة ‫لاستئصال الورم.

المصدر: اخبار الان