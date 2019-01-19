علاج لذيذ الطعم.. الشوكولاتة لمعالجة السعال

حين يُصاب الواحد منا بنزلة برد يبدأ البحث مضنياً عن أفضل وسيلة للتخلص من السعال، وتقدم الصيدليات الكثير من أدوية السعال الجيدة، لكنها على اختلافها تشترك في صفة واحدة، وهي طعمها السيء. كشفت دراسة جديدة عن خبر سار لكل من يمقتون طعم أدوية السعال السيئة عن بديل ألذ، كما يعد الباحثون في جامعة هل بيوركشاير الأمريكية: إنها الشوكولاتة معشوقة الكثير من البشر.

وبحسب الدراسة الأمريكية فإن الشوكولاتة لا تتميز بطعمها الجيد فقط، وإنما بقدرتها على معالجة أكثر فاعلية للسعال مقارنة بالأدوية التقليدية.

يعتقد الباحثون أن القوام الغليظة للشوكولاتة تكون طبقة حامية أفضل تغطي النهايات العصبية في البلعوم مقارنة بأدوية السعال السائلة الأخرى. كما يقول الباحثون إن الشوكولاتة تحتوي على مادة الثيوبرومين التي تعمل – كما هو الحال في مستحضر الكودين- على وقف الشعور بالحاجة للسعال، من خلال إيقاف نشاط النهايات العصبية.

الميزة الأخرى التي ينطوي عليها العلاج بالشوكولاتة هي أنها مادة طبيعية، وبالتالي فإنها لا تتسبب إلا بقدر قليل جداً من الأعراض الجانبية مقارنة بالأدوية التقليدية المحتوية على الكودين، والتي يمكن أن تتسبب بالإدمان، وهو ما يدفع الأطباء إلى نصح مرضاهم بعدم تناول أدوية الكودين لفترة طويلة. كما تعد هذه الأدوية خطراً على سائقي السيارات لأنها تجعلهم يشعرون بالتعب.

لكن رغم كل هذه المزايا فإن العلاج بالشوكولاتة ليس سحرياً، فصحيح أنه يعمل على التقليل من أعراض السعال مقارنة بالأدوية الأخرى، لكنه لا يعالج سبب السعال. لهذا ينصح الباحثون بالاعتماد على الاثنين معاً كعلاج مناسب، خصوصاً في حالات السعال المزمن. إذن فعليك تناول دواءك مع قطعة شوكولاتة تغير طعمه وتؤثر بشكل إيجابي ملموس على تحسس الأعصاب في البلعوم.

المصدر: dw.com