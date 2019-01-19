رئيس جزر القمر يثير استياء صحافيين بعد وصفه قتل خاشقجي بـ”الشأن الداخلي” السعودي

وصف رئيس جزر القمر غزالي عثمان قتل الصحافي السعودي جمال خاشقجي بانه “شأن داخلي” سعودي، مثيرا جدلا في بلده وغضب صحافيين في الأرخبيل.

وقال غزالي عثمان في تصريحات نشرتها الصحف المحلية “قتل سعودي في قنصلية السعودية ما المشكلة، إنه شأن داخلي”. وأضاف عثمان “كل يوم يموت مئات إن لم آلاف الأشخاص في العالم، خصوصا في فلسطين ولا أحد يقول أي كلمة”، معتبرا أن الضجة التي أثارتها هذه القضية في جميع أنحاء العالم وراءها “سوء نية”.

وأدلى رئيس جزر القمر بتصريحاته أمام السفير السعودي في موروني خلال تدشين مقطع من طريق في البلاد يموله السعوديون.

وقتل خاشقجي في الثاني من تشرين الأول/أكتوبر في قنصلية المملكة في اسطنبول، وأثارت تصريحات غزالي عثمان جدلا في جزر القمر.

فقد أكد الفرع المحلي من الإتحاد الدولي للصحافة الفرانكوفونية أن “هذه التصريحات تثير قلق كل صحافيي جزر القمر إلى أبعد حد”، مدينا “الازدراء” الذي أبداه الرئيس.

أما منظمة “مراسلون بلا حدود” غير الحكومية فقد كتبت في تغريدة أنها “تشاطر صحافيي جزر القمر استياءهم بعد التصريحات الصادمة والخطيرة للرئيس عثمان بشأن هذا العمل الشنيع”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية