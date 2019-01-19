لجنة شؤون الأسرى في اليمن تبلغ عن تدهور الحالة الصحية لأسير سعودي

أعلنت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنها أبلغت الجانب السعودي عبر مكتب مبعوث الأمم المتحدة أن أحد الأسرى السعوديين يعاني حالة مرضية خطيرة

وقالت اللجنة في بيان لها مساء اليوم الجمعة، إن الأسير “موسى شوعي علي عواجي” مصاب بفيروس الكبد وحالته الصحية تزداد سوءاً يوماً بعد آخر.

وأضافت “بذلنا قصارى جهدنا لعلاجه إلا أن حالته فوق إمكانياتنا العلاجية بسبب الحصار المفروض”.

وذكرت اللجنة أنها عرضت على الجانب السعودي صفقة مستعجلة بالأسير مقابل الافراج عن عدد من أسرى الجيش واللجان الشعبية الجرحى.

وذكرت اللجنة أنه إلى الآن لا يوجد أي تجاوب من الجانب السعودي في هذا الاتجاه.

وأكدت اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى أنها بهذا البيان تخلي مسؤوليتها تجاه هذه القضية بما يمليه عليها واقع المسؤولية الدينية والأخلاقية.

المصدر: المسيرة نت