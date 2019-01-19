قتلى وجرحى بهجوم على حفل زفاف جنوب أفغانستان

أفادت مصادر محلية أفغانية عن سقوط ما لا يقل 3 أشخاص بين قتيل وجريح لدى مهاجمة مسلحي حركة طالبان حفل زفاف في ولاية هلمند جنوبي البلاد الليلة الماضية.

ونقلت محطة “آريانا نيوز”، عن محمد غول هاشمي قائمقام مديرية ناد علي، بانه: “شخص واحد قتل وأصيب اثنان بجروح عندما هاجم عدد من مسلحي طالبان حفل زفاف في منطقة 31 غرب المديرية”.

كما قام المسلحون باختطاف 6 من المشاركين في الاحتفال وأخذوهم إلى جهة مجهولة حسبما أوضخ هاشمي، لافتاً بان الحفل كان يقام في منزل موظف بالأمن الوطني “المخابرات”.

ولم يصدر تعليق فوري من حركة طالبان حول الموضوع.

المصدر: وكالة سبوتنيك