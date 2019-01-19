وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: 53 ألف و99 سوري حصلوا على الجنسية التركية سيستطيعون التصويت بالانتخابات المحلية في 31 آذار – موقع قناة المنار – لبنان
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January 19 2019 - 10:09

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو: 53 ألف و99 سوري حصلوا على الجنسية التركية سيستطيعون التصويت بالانتخابات المحلية في 31 آذار

منذ 35 mins 19 January، 2019
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