أبرز عناوين الصحف اللبنانية الصادرة اليوم السبت 19-01-2019

النهار

“القمة” المنقوصة منصّة للملف السوري!

الاخبار

القمة ترفض «عودة النازحين»

المستقبل

«قمّة بيروت» في زمانها ومكانها.. والعبرة بـ«المقررات»

اللواء

قمّة الفولكلور اللبناني: خلاف حول عودة سوريا والنازحين

الجمهورية

القمة تفشل قبل انعقادها

إشتباك سياسي بعد القمة .. وخلاف على بند النازحين أحاله الى رؤساء الوفود

البناء

الحكام العرب يعاقبون لبنان بطلب أميركي حمله بومبيو… والشروط حملها هيل

رسالة عربية للبنان: التمسّك بالمقاومة والعلاقة مع سورية ممنوعان

باسيل: عار تاريخيّ تعليق عضوية سورية بأمرٍ خارجي وإعادتها بإذنٍ خارجي

المصدر: صحف