توقيف 3 من أفراد عصابة سرقة في الهرمل

أفادت”الوكالة الوطنية للاعلام” في الهرمل، انه بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت دورية من فصيلة الهرمل في قوى الأمن الداخلي من توقيف اللبنانيين ح. ح. ح (مواليد العام 1996) وق. ط. (مواليد العام 2001)، فيما أوقفت دورية مشتركة من فصيلة الهرمل وفرع المعلومات اللبناني ح. ف. (مواليد العام 1982)، وهم أعضاء في عصابة لسرقة منازل ودراجات ومواش في أماكن مختلفة في مدينة الهرمل.

وبعد مداهمة منازلهم، ضبطت كمية من المسروقات. واعترفوا خلال التحقيق معهم بما نسب إليهم، وبأنهم يقومون بتصريف المسروقات داخل الأراضي السورية.

وبناء لإشارة القضاء المختص، تم توقيفهم، وتعميم بلاغات بحث وتحر في حق باقي أفراد العصابة.

المصدر: الوكالة الوطنية