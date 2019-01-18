اليمن: قوى العدوان تواصل خرق وقف إطلاق النار في الحديدة

واصلت قوى العدوان السعودي الأمريكي، اليوم الجمعة، خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة.

وأفادت”المسيرة نت” أن قوى العدوان نفذت قصفا مكثفا بالأسلحة الثقيلة على قريتي الزعفران ومحل الشيخ في منطقة كيلو16 خلال الساعات الماضية، كما استهدفت بالمدفعية الرشاشة منطقة المطار.

وأضافت ان قوى العدوان أطلقت 9 قذائف هاون إلى شمال دوار الجمل بالمدينة.

ونفذ الطيران المعادي غارتين من طائرة بدون طيار استهدفت أحد مواقع الجيش واللجان الشعبية شمال الحديدة وراح ضحيتها 7 شهداء.

وكان المتحدث الرسمي باسم القوات المسلحة العميد يحيى سريع ذكر أن مرتزقة العدوان ارتكبوا 209 خرقا لوقف النار في الحديدة خلال الـ48 ساعة الماضية بالتزامن مع تحليق مكثف لطيران العدوان الحربي والاستطلاعي في أجواء مدينة الحديدة ومختلف مديرياتها.

المصدر: المسيرة