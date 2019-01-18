كمال الخير: الانخراط في إعادة إعمار سوريا مصلحة لبنانية عليا

اعتبر رئيس “المركز الوطني في الشمال” كمال الخير، في كلمة أمام زواره في دارته في المنية، ان تصريحات مساعد وزير الخارحية الأميركي للشؤون السياسية ديفيد هيل، أثناء زيارته الأخيرة للبنان “هي تدخل سافر في الشؤون الداخلية اللبنانية”، و”اعتداء على كل لبنان وليس فقط على شرائح لبنانية معينة”.

ورأى ان هيل جاء إلى لبنان “لكي يمارس الخديعة فالادارة الأميركية مهزومة في العراق وسوريا وفلسطين واليمن ولبنان”، وانه جاء للتحريض على المقاومة “ولكن الجميع يعرف أن هذه المقاومة مع الجيش والشعب والشرفاء في لبنان هي التي هزمت المشروع الصهيوني ووجهه الآخر الارهابي التكفيري في لبنان”.

على صعيد آخر، اعتبر الخير أن “انعقاد أية قمة عربية من دون سوريا، أمر لا يجوز على الاطلاق”، معربا عن ثقته بأن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون “كان مع دعوة سوريا إلى القمة، ولكنه لم يشأ إحداث شرخ داخلي في هذا التوقيت”.

وختم بالقول: “نحن من هنا نعلن وقوفنا إلى جانب سوريا وضرورة انخراط لبنان، وخصوصا أبناء الشمال والبقاع في اعادة اعمار سوريا، لأن في ذلك مصلحة لبنانية عليا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام