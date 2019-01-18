إصابة 43 فلسطينيا بالرصاص وقنابل الغاز شرق غزة – الصحة الفلسطينية – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 21:46

إصابة 43 فلسطينيا بالرصاص وقنابل الغاز شرق غزة – الصحة الفلسطينية

منذ 1 ساعة 18 January، 2019
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