ترامب يستقبل نائب الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي والطرفان يبحثان العلاقات والنووي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 20:12
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عشرات آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرات العودة على حدود قطاع غزّة وقوات الإحتلال تطلق الرصاص والقنابل باتجاههم
إصابة 11 مواطناً فلسطينيا برصاص الإحتلال وقنابل الغاز بشكل مباشر في الوجه والقدم وسط وجنوب قطاع غزّة
إصابة 3 مسعفين و2 من الصحفيين شرق قطاع غزّة برصاص الإحتلال والقنابل الغازية
جنود العدو الصهيوني يخطفون طفلاً فلسطينياً من داخل منزله في قلقيلية ويعتدون على عائلته بالضرب
القمة العربية الإقتصادية تفتتح دورتها الرابعة في بيروت باجتماع مغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة
الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: ملف النزوح السوري لقي تباينا في الأراء
زكي: جدول أعمال القمة سيركز على تطوير وتمويل القطاعات الانتاجية ، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: نواجه تحديات كبيرة من الحروب والفقر وسوء التغذية وجهل الحياة العصرية إلى الإرهاب
باسيل: يجب أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية دون أن ننتظر اذنا أو سماحا بعودتها كي لا نسجل على أنفسنا عارا تاريخيا
رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل وزير الخارجية المصري الذي نقل اليه رسالة اعتذار من الرئيس السيسي عن عدم حضور القمة
الخارجية الروسية لدبلوماسيين غربيين: إنسحاب واشنطن من معاهدة الصواريخ سيكون له تداعيات كثيرة
البيت الأبيض يمنع أعضاء الكونغرس من السفر باستخدام طائرات حكومية دون إذن خلال فترة الإغلاق الحكومي
الرئيس التركي رجب طيب أردوغان يلتقي وفداً أمريكياً برئاسة السيناتور ليندسي غراهام في القصر الرئاسية بأنقرة
سلاح الجو اليمني المسيّر ينفذ هجوماً بطائرة (قاصف 2k) على تجمعات للجنود السعوديين في عسير
مصرع وإصابة 16 جندياً سعودياً و6 جنود سودانيين وإعطاب 7 آليات بعمليات قنص على مختلف الجبهات
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: وفد الرياض غير جاد في تنفيذ اتفاق السويد لتبادل الأسرى
فرنسا: محاكمة 14 شخصا متهمين بتقديمهم دعما لوجستيا لمرتكبي الاعتداءات الارهابية عام 2015
الرئاسة الجزائرية تعلن أن موعد الانتخابات الرئاسية حدد في 18 نيسان/ابريل
ترامب يستقبل نائب الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي والطرفان يبحثان العلاقات والنووي
منذ 33 mins
18 January، 2019
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