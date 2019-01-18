ترامب يستقبل نائب الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي والطرفان يبحثان العلاقات والنووي – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 20:12

ترامب يستقبل نائب الأمين العام للجنة المركزية لحزب العمال الكوري الشمالي والطرفان يبحثان العلاقات والنووي

منذ 33 mins 18 January، 2019
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