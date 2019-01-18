موسكو تدعو واشنطن لإبداء إرادة سياسية وحل المشاكل الاستراتيجية “قبل فوات الأوان”

أكدت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها، اليوم الجمعة، استعدادها للحوار مع الولايات المتحدة في القضايا المتعلقة بالرقابة على التسلح، وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين.

وجاء في بيان الخارجية ” أن ظهور وثيقة مثل “استعراض السياسة الأميركية في مجال الدفاع الصاروخي”، يظهر مرة أخرى ضرورة الاستئناف الفوري للحوار الروسي الأميركي المتكامل حول كل مجمل القضايا المتعلقة بالرقابة على التسلح وتعزيز الأمن والاستقرار الدوليين. نحن مستعدون لهذا الحوار. وقد قدمنا اقتراحنا في هذا الشأن للولايات المتحدة منذ تموز/يوليو من العام الماضي. ومازالت من دون رد حتى الآن”.

وأضاف البيان: “ندعو الإدارة الأميركية لإبداء إرادة سياسية والعمل في نهاية المطاف بجدية على البحث معاً عن سبل حل المشاكل المتراكمة في المجال “الاستراتيجي” قبل فوات الأوان”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية