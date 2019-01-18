مسيرات العودة متواصلة بزخم رغم تكرار الاعتداءات

أصيب عشرات المواطنين الفِلَسطينيين جراءَ استخدامِ جيشِ الاحتلالِ الرصاص وقنابل الغاز ضد المشاركين في الجمعَةِ الثالثةِ والأربعينَ من مسيراتِ العودةِ على طولِ الحدودِ الشرقيةِ لقِطاعِ غزة.

وعَمَد جنود الاحتلالِ إلى إطلاقِ النارِ على المتظاهرين حيث سُجِّل العديد من الإصاباتِ في القِسم العلوي من الجسم، كما أصيبَ صِحافيانِ أثناء تَغطِيَتِهِما الفعاليات. وطالبَ المتظاهرونَ السلميون بحقِ العودة وكسرِ الحِصارِ المفروضِ على القِطاع.

المواقع العبرية اكدت احتشادَ اكثرَ من ثلاثَةَ عشرَ الفَ فِلَسطينيٍ في خمسةِ مواقعَ على طولِ الحدودِ مع قِطاعِ غزة وانه تمَ القاءُ نحوَ خمسينَ عبوةً متفجرةً وقنابلَ يدويةٍ على قواتِ الاحتلالِ فضلاً عن العديدِ من محاولاتٍ لِقَطعِ السياج.

الهيئة العليا لمسيراتِ العودة وكسرِ الحصارِ أكدت أنَ الأوانَ قد آنَ لإعادةِ الاعتبارِ للقضيةِ الفِلَسطينيةِ ناصحةً العدوَ الصِهيوني بعدمِ الرهانِ على تراجُعِ المسيراتِ التي ستَزداد زَخماً حتى تحقيقِ أهدافِها.

المصدر: قناة المنار