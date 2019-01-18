أبو الحسن: ضعف التمثيل في القمة الاقتصادية سببه تأخر تشكيل الحكومة

شدد النائب هادي أبو الحسن في حديث اذاعي على أن “التأخر في تشكيل الحكومة، أفقد الثقة بالدولة اللبنانية، وعلى الرغم من أن عملية التشكيل، يجب أن تكون أولوية الأوليات، لدى كل القوى، إلا أننا ما زلنا نتخبط ونبحث عن مكتسبات إضافية”، ورد سبب “ضعف مستوى التمثيل في القمة الاقتصادية إلى تأخر التشكيل”، معتبرا أن “هذا ما جنته أيدي البعض”.

وقال “ظهرنا اتجاه المجتمع الدولي، أننا لسنا على قدر كاف من الوعي والمسؤولية الوطنية، ما انعكس على لبنان، وأدى إلى تراجع الاهتمام العربي به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام