أبو الحسن: ضعف التمثيل في القمة الاقتصادية سببه تأخر تشكيل الحكومة – موقع قناة المنار – لبنان
EsFrEn
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن إتصل بنا الأرشيف
January 18 2019 - 18:37

أبو الحسن: ضعف التمثيل في القمة الاقتصادية سببه تأخر تشكيل الحكومة

منذ 6 mins 18 January، 2019
هادي ابو الحسن
لبنان

شدد النائب هادي أبو الحسن في حديث اذاعي على أن “التأخر في تشكيل الحكومة، أفقد الثقة بالدولة اللبنانية، وعلى الرغم من أن عملية التشكيل، يجب أن تكون أولوية الأوليات، لدى كل القوى، إلا أننا ما زلنا نتخبط ونبحث عن مكتسبات إضافية”، ورد سبب “ضعف مستوى التمثيل في القمة الاقتصادية إلى تأخر التشكيل”، معتبرا أن “هذا ما جنته أيدي البعض”.

وقال “ظهرنا اتجاه المجتمع الدولي، أننا لسنا على قدر كاف من الوعي والمسؤولية الوطنية، ما انعكس على لبنان، وأدى إلى تراجع الاهتمام العربي به”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام

التعليقات

ذات صلة