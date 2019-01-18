مجلس النواب الأميركي عارض إلغاء عقوبات تستهدف روسيا

انضم أكثر من 130 جمهوريا في مجلس النواب الأميركي إلى زملائهم الديموقراطيين الخميس لرفض إلغاء عقوبات مرتبطة بحليف للرئيس الروسي فلاديمير بوتين في ضربة جديدة موجهة إلى إدارة الرئيس دونالد ترامب.

فقد وافق مجلس النواب الذي استعاد الديموقراطيون السيطرة عليه في الانتخابات الأخيرة بأغلبية واسعة من 362 صوتا مقابل 53 على مشروع قانون يعطل قرار وزارة

الخزانة رفع العقوبات على شركات مرتبطة بأوليغ ديريباسكا.

لكن النص الذي أقر الخميس في مجلس النواب سيبقى حبرا على ورق لأنه اصطدم في وقت سابق هذا الأسبوع بموقف مجلس الشيوخ الذي يهيمن عليه الجمهوريون.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية