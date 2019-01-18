سلاح الجو المسير اليمني ينفذ هجوماً على اجتماع لمسؤولي العدوان في معسكر السويقاء بمديرية خب والشعف في الجوف (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
Es
Fr
En
المجموعة اللبنانية للإعلام
قناة المنار
من نحن
إتصل بنا
الأرشيف
January 18 2019 - 17:03
القائمة
لبنان
عربي وإقليمي
أخبار دولية
صحافة
تقارير مصورة
صفحات منوعة
أهم الأخبار
خاص
الخدمات
الرئيسة
الأخبار
البرامج
الرياضة
خطابات
صفحات منوعة
خاص
مواقيت الصلاة
{{mday}}
18 {{mmonth}}
{{hday}}
{{hmonth}}
{{hyear}}
بتوقيت بيروت
حصراً
الفجر
{{fajer}}
الشروق
{{shorook}}
الظهر
{{dohor}}
المغرب
{{moghreb}}
إمساكيات باقي المناطق
ترددات البث
البث المباشر
عشرات آلاف الفلسطينيين يشاركون في مسيرات العودة على حدود قطاع غزّة وقوات الإحتلال تطلق الرصاص والقنابل باتجاههم
إصابة 11 مواطناً فلسطينيا برصاص الإحتلال وقنابل الغاز بشكل مباشر في الوجه والقدم وسط وجنوب قطاع غزّة
إصابة 3 مسعفين و2 من الصحفيين شرق قطاع غزّة برصاص الإحتلال والقنابل الغازية
القمة العربية الإقتصادية تفتتح دورتها الرابعة في بيروت باجتماع مغلق للجنة الوزارية المعنية بالمتابعة والإعداد للقمة
الأمين العام المساعد للجامعة العربية حسام زكي: ملف النزوح السوري لقي تباينا في الأراء
زكي: جدول أعمال القمة سيركز على تطوير وتمويل القطاعات الانتاجية ، والاستراتيجية العربية للطاقة المستدامة
وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل: نواجه تحديات كبيرة من الحروب والفقر وسوء التغذية وجهل الحياة العصرية إلى الإرهاب
باسيل: يجب أن تعود سوريا إلى الجامعة العربية دون أن ننتظر اذنا أو سماحا بعودتها كي لا نسجل على أنفسنا عارا تاريخيا
رئيس الجمهورية اللبنانية يستقبل وزير الخارجية المصري الذي نقل اليه رسالة اعتذار من الرئيس السيسي عن عدم حضور القمة
سلاح الجو اليمني المسيّر ينفذ هجوماً بطائرة (قاصف 2k) على تجمعات للجنود السعوديين في عسير
مواصلة المباحثات اليمنية حول تنفيذ اتفاق تبادل الأسرى برعاية المبعوث الأممي الخاص الى اليمن مارتن غريفث
رئيس اللجنة الوطنية لشؤون الأسرى: وفد الرياض غير جاد في تنفيذ اتفاق السويد لتبادل الأسرى
مصادر يمنية: مرتزقة العدوان يطلقون قذائف هاون باتجاه شمال دوار الجمل في الحديدة
وول ستريت جورنال: الصين تعتزم استثمار 3 مليارات دولار في قطاع النفط والغاز الإيراني
دبلوماسي كوري شمالي رفيع يزور واشنطن للتحضير لقمة ترامب وكيم جونغ أون
مجلس النواب السويدي ينتخب رئيس الوزراء ستيفان لوفن لولاية ثانية
سلاح الجو المسير اليمني ينفذ هجوماً على اجتماع لمسؤولي العدوان في معسكر السويقاء بمديرية خب والشعف في الجوف (وسائل اعلام يمنية)
منذ 12 mins
18 January، 2019
التعليقات
ذات صلة
انطلاق الاعمال التحضيرية للقمة الاقتصادية والتنموية العربية في بيروت
العدو يختطف طفلاً فلسطينياً من داخل منزله في قلقيلية (شاهد)
“جنرال” صهيوني: في الحرب المقبلة قد نفقد طائرات
X
عاجل
أذربيجان
أرمينيا
أريتريا
أستونيا
أوزبكستان
اثيوبيا
ارمينيا
اسبانيا
استراليا
اسكتلندا
افريقيا الوسطى
افغانستان
الأمم المتحدة
الارجنتين
الاكوادور
البانيا
البرازيل
البرتغال
البيرو
الدنمارك
الرأس الأخضر
السلفادور
السنغال
السويد
الشيشان
الصومال
الصين
الفاتيكان
الفيليبين
أهم أخبار لبنان
الاتحاد الاوروبي
الامم المتحدة
الجامعة العربية
الاردن
البحرين
الجزائر
السعودية
السودان
العراق
بلغاريا
الكاميرون
المانيا
المجر
المكسيك
النرويج
النمسا
النيبال
النيجر
الهند
الولايات المتحدة
اليابان
اليونان
اندونيسيا
اوغندا
اوكرانيا
ايرلندا
ايسلندا
ايطاليا
باكستان
بريطانيا
بلجيكا
بلغاريا
بنغلادش
بنما
بولندا
بوليفيا
تايلاند
تايوان
تشاد
تشيكيا
تشيلي
الكويت
المغرب
اليمن
ايران
تركيا
تونس
جزر القمر
جمهورية قره باغ
صحافة
صفحات منوعة
سورية
عمان
فلسطين
قطر
فيديو
ترددات البث
أذربيجان
هولندا
{{#breaking_news}}
{{.}}
{{/breaking_news}}