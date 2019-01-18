سلاح الجو المسير اليمني ينفذ هجوماً على اجتماع لمسؤولي العدوان في معسكر السويقاء بمديرية خب والشعف في الجوف (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 17:03

سلاح الجو المسير اليمني ينفذ هجوماً على اجتماع لمسؤولي العدوان في معسكر السويقاء بمديرية خب والشعف في الجوف (وسائل اعلام يمنية)

منذ 12 mins 18 January، 2019
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