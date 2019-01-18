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January 18 2019 - 17:03

موجة امطار وثلوج تجتاح مختلف مناطق ايران

منذ 50 mins 18 January، 2019
ثلوج_ايران
ايران - عربي وإقليمي

اجتاحت مختلف المناطق في المحافظات الايرانية موجة جديدة من الامطار والثلوج والبرد وانخفاض درجات الحرارة .

وافادت التقارير الواصلة ان الثلوج اجتاحت العديد من مناطق غرب وشمال غرب ايران وادت في بعض الحالات الى غلق الطرق خاصة القروية والنائية نظرا لكثافة الثلوج المتساقطة.

وخلقت الثلوج متاعب للمسافرين في محافظات اذربيجاني الشرقية والغربية واردبيل والبرز وايلام وطهران وجهار محال وبختياري وخراسان الشمالية وخوزستان وزنجان وسمنان وقزوين وكردستان وكرمانشاه ولرستان ومازندران والمركزية وهمدان .

كما شهدت مناطق اخرى وسط البلاد هطول امطار غزيرة من المحتمل ان تؤدي الى حدوث سيول في بعض المناطق.

المصدر: وكالة فارس

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