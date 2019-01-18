أبرز التطورات على الساحة السورية

دير الزور وريفها:

ـ قُتلَ أكثر من 20 شخصاً معظمهم نساء وأطفال، جراء استهدافهم من قبل طيران “التحالف الدولي”، أثناء خروجهم من مناطق سيطرة داعش في محيط قرية الباغوز فوقاني في ريف دير الزور الجنوبي الشرقي، باتجاه مناطق سيطرة “قسد”.

ـ حاصرت “قسد” ما لا يقل عن 15 مسلحاً من داعش في بلدة السوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، وذلك جراء الاشتباكات بين الطرفين في البلدة، إثر هجومٍ شنّه داعش يوم أمس على مواقع “قسد” داخل البلدة.

ـ خرجَ عددٌ من المدنيين بتظاهرة في قرية غرانيج بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، تطالب “قسد” بالتفاوض مع داعش حول الأسرى لديها.

حلب وريفها:

ـ حلقت طائرات مروحية وأخرى للاستطلاع تابعة لـ “التحالف الدولي” منذ مساء أمس في أجواء مدينة منبج وريفها بريف حلب الشمالي الشرقي، في محاولة لرصد خلايا تابعة لتنظيم داعش أو لجهات أخرى، وذلك في أعقاب عملية التفجير الانتحاري التي استهدفت قوات “التحالف الدولي” في مطعم الأمراء بالمدينة، أول يوم أمس.

ـ قُتلَ أحد مسلحي “هيئة تحرير الشام”، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب مدينة دارة عزة بريف حلب الغربي.

ـ قالت مواقع كردية، إن مسلحي فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً، أقدموا يوم أمس، على تدمير وتدنيس شواهد وجدران قبور الموتى في منطقة راجو شمال غرب مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي وتسويتها بالأرض.

وأضافت المواقع، أن حجة المسلحين الذين دمروا القبور هي أن ارتفاع هذه القبور عالٍ، وأنه بحسب “شريعتهم” يجب أن تكون القبور بنفس مستوى الأرض.

إدلب وريفها:

ـ قُتل 7 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” و4 مدنيين بينهم طفل وأصيب آخرون، جراء انفجار سيارة مفخخة، قرب حاجز “المطلق” التابع لـ “هيئة تحرير الشام” على المدخل الجنوبي لمدينة إدلب.

ـ قُتلَ أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام” المدعو عبد الجواد، الملقب “أبو فهد التركي”، جراء طعنه بالسكين من قبل مسلحين مجهولين، قرب مدينة معرة مصرين بريف إدلب الشمالي.

ـ قُتلَ 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام”، اثنين منهم جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون، قرب حرش بلدة خان السبل بريف إدلب الجنوبي الشرقي، والآخر جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه في البلدة ذاتها.

ـ أصيب 3 مسلحين من “هيئة تحرير الشام”، جراء إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، قرب مدينة سرمدا بريف إدلب الشمالي.

ـ أصيب أحد العاملين في “مديرية صحة إدلب” التابعة للمجموعات المسلحة، المدعو عبد العزيز عجيني، جراء انفجار عبوة ناسفة زرعها مسلحون مجهولون بسيارة كانت تقله، في قرية كورين بريف إدلب الجنوبي.

المشهد المحلي:

ـ التقى السفير السوري في العراق السيد صطام الدندح يوم أمس رئيس أركان الجيش العراقي الفريق أول الركن عثمان الغانمي، وجرى خلال اللقاء بحث ومناقشة آفاق التعاون والتنسيق المشترك والمستجدات الأمنية بين البلدين الجارين.

وأشاد السيد السفير السوري بمواقف العراق حكومة وجيشاً وشعباً للوقوف مع سورية وتقديم جميع أشكال الدعم والمساعدة وعلى كافة الأصعدة، من جهته أشاد رئيس الأركان بالمواقف المشرفة لسورية تجاه العراق، مضيفاً أن المسرح العراقي السوري مسرح واحد من خلال مواجهتهم نفس العدو الإرهابي.

ـ عبَّر السفير السوري لدى فيتنام عماد مصطفى في لقاء مع نائب وزير الخارجية الفيتنامي نجوين كوك تشونغ، عن شكره لدولة فيتنام الصديقة على مواقفها الإيجابية تجاه سورية خلال الأزمة، وتحدث عن إعجاب وفخر الشعب السوري بالتصدي البطولي للشعب الفيتنامي للعدوانين الكونيالي الفرنسي والامبريالي الأمريكي على فيتنام.

ـ أصدرت رئاسة مجلس الوزراء السورية لائحة اسمية جديدة لتعيين 195 مواطناً من ذوي الشهداء العسكريين المستحقين فرصة العمل بعد دراسة الطلبات المستوفية للشروط من قبل اللجنة الخاصة بتعيينهم.

ـ أكد رئيس دائرة المصب البحري في بانياس، أن عمليات تفريغ ناقلة الغاز الجديدة بدأت، وتحمل على متنها 2200 طن من الغاز السائل في مصب النفط ما يبشر بانفراج حقيقي بتوفير المادة في الأسواق خلال الأيام القليلة القادمة.

ـ استأنفت شركة اسمنت الرستن الواقعة بريف حمص الشمالي العملية الإنتاجية فيها بزخم قوي من جديد عقب عودة الأمان والاستقرار للمنطقة في صيف العام الماضي وإجراء صيانات جزئية في أقسامها وآلاتها وذلك بعد أن عانت من اعتداءات متكررة من قبل الإرهابيين طيلة السنوات السبع الماضية.

ـ قال الناطق باسم ما يسمى بـ “الجيش الوطني _الجيش الحر” المدعوم تركياً، الرائد المنشق يوسف حمود، إنه مستعد لعملية عسكرية بالتعاون مع تركيا ضد “هيئة تحرير الشام”، في حال استمرت بانتهاكاتها واعتداءاتها شمالي سوريا.

وأضاف حمود يجب أن تجد “الهيئة” حلاً لقضية المسلَّحين الأجانب وخاصة “المتشددين” منهم المتواجدين في إدلب، مشدداً أنه من الضروري أن تتخذ “الهيئة” خطوات تثبت إعلانها السابق بفك ارتباطها بـ “تنظيم القاعدة”.

ـ أصدر “فريق منسقو استجابة سوريا” بياناً قال فيه: إنَّ “الأحداث الميدانية الأخيرة الطارئة في مناطق الشمال السوري أدت لإيقاف العديد من الجهات المانحة دعمها عن مديريات الصحة في (في إدلب، حلب، وحماة) وتحول العمل ضمن المراكز والمشافي والنقاط الطبية التابعة لها إلى مراكز تطوعية فقط”. أوضح البيان، أنَّ توقف الدعم من قبل الجهات المانحة ستؤدي إلى إيقاف العمل في أكثر من (179) مركز طبي ومشفى وبنوك دم في المنطقة بشكل عام.

المشهد الدولي:

ـ ذكر وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف خلال مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره الألماني هايكو ماس في موسكو أنه سيلتقي المبعوث الأممي الجديد إلى سوريا غير بيدرسن في موسكو الاثنين المقبل، وأضاف أننا “نريد سماع رأي بيدرسن حول كيفية إطلاقه عمل اللجنة الدستورية السورية”، معبرأ عن أمل موسكو في أن يتم تنفيذ ما توصلت إليه القمة الرباعية الروسية التركية الفرنسية الألمانية في اسطنبول في أيلول الماضي، في أسرع وقت ممكن.

ـ قال نائب وزير الخارجية الروسي، سيرغي فيرشينين إنَّه سيكون الاجتماع التالي في أستانا، بشكل تقريبي في النصف الثاني من شهر شباط. العمل لا يزال جاريا لتحديد المواعيد. وقال نحن نخطط لعقد لقاء مع المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن في 21 كانون الثاني في موسكو.

ـ أكد المتحدث باسم الخارجية التركية، حامي أقصوي، أن أنقرة لن نسمح للاستفزازات بزعزعة التفاهم القائم مع روسيا بشأن منطقة إدلب السورية. وقال خلال مؤتمر صحفي إن تركيا تعمل من أجل إدامة وقف إطلاق النار عبر تفاهم إدلب، لافتاً إلى أن “النظام” السوري قام ببعض الاستفزازات خلال الفترة الأخيرة، وبيّن أن “النظام” السوري يهدف إلى تقويض اتفاقية إدلب، موضحاً بالقول، “في الأيام الأخيرة قامت هيئة تحرير الشام باستهداف المعارضة المعتدلة، ونحن نواصل اتخاذ التدابير اللازمة ضد الاستفزازات”.

ـ قال رئيس دائرة الاتصال في الرئاسة التركية “فخر الدين ألطون” في تغريدة على حسابه في موقع “تويتر”، حول جهود تركيا في مكافحة الإرهاب، إن الإرهابيين أزهقوا أرواح أكثر من 2000 إنسان في تركيا منذ 2015، وأغلب الهجمات الإرهابية التي شهدتها تركيا خطط لها في الشمال السوري، ولن نتوقف لحين تحقيق العدالة، ولحين تجفيف مستنقع الإرهاب بجانب حدودنا.

ـ عبر الرئيس الفيتنامي نجوين فو ترونج أثناء لقائه مع السفير السوري عماد مصطفى لدى تقديمه أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لسورية في فيتنام عن سروره باستقبال مبعوث دبلوماسي عن سورية في فيتنام.

ـ قال وزير الخارجية اللبناني جبران باسيل في اجتماع اللجنة الوزارية المعنية بالمتابعة للقمة العربية الاقتصادية، إن سوريا هي الفجوة الأكبر في مؤتمرنا ونشعر بثقل غيابها، مؤكداً أن سوريا يجب أن تكون في حضننا بدل أن تكون في حضن الإرهاب من دون انتظار إذن خارجي.

ـ أكد معاون وزيرة الخارجية الهندية في شؤون العلاقات الاقتصادية، تي إس تيروورتي، خلال لقائه مع الدكتور رياض عباس سفير الجمهورية العربية السورية في الهند، أن الدور الذي لعبته دمشق في محاربة الإرهاب دور فعال تدين له جميع البلدان الراغبة بالعيش في سلام وأن الغرب مدرك لذلك تماماً، وأن العلاقات الخارجية السورية مقبلة على انفراج أكبر في الفترة القريبة القادمة. من جهته أكد الدكتور عباس فشل المشاريع الغريبة ضد سورية، وأن مرحلة إعادة الإعمار انطلقت.

ـ أعلن “التحالف الدولي” في بيان له، أن طائرات مقاتلة “دمرت مركز قيادة وتحكم لتنظيم داعش في سوريا والعراق داخل مسجد في قرية السفافنة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي”.

ـ قال موقع الحشد الشعبي العراقي إن مدفعية الحشد الشعبي استهدفت تجمعات لتنظيم داعش في منطقة سوسة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي داخل الأراضي السورية بناء على معلومات استخبارية، وأضاف، أن القصف أسفر وبحسب المعلومات الأولية عن مقتل 15 مسلَّحاً من داعش.

المصدر: الاعلام الحربي