باسيل في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب: سوريا يجب ان تعود الينا لنوقف الخسارة عن انفسنا

دعا وزير الخارجية والمغتربين في حكومة تصريف الاعمال جبران باسيل في اجتماع وزراء الخارجية والاقتصاد العرب لمناقشة جدول اعمال القمة التنموية، العرب الى احتضان لبنان، فهو لم يطعن يوماً احداً منكم ولم يعتد يوماً على اي مواطن عربي.

وقال “فلنجعل من حضورنا واجتماعنا مناسبةً لاستنهاض انفسنا ولاعطاء رسالة امل بقدرتنا على الحياة والنهوض في مقابل محاولات انهائنا ومحوِ هويّتَنا وحضارتَنا وتنوّعَنا.

اضاف “نحن نواجه تحديات كبيرة تبدأ من الحروب (في سوريا واليمن والعراق وليبيا)، وسوء التغذية (في الصومال والسودان)، والفقر في معظم بلداننا بالرغم من غناها، والجهل للحياة العصرية بالرغم من عِلمنا، اضافة الى التعصب والتطرّف والارهاب، معتبرا اننا فشلنا في تحقيق ما تصبو اليه شعوبنا، او اقلّه في ابقائها في اوطانها، او على الاقلّ في اعادتها اليها.

اضاف: انني لست هنا هنا لالقاء اللوم على بعضِنا، بل للتأّمل سوياً والتساؤل: الم يحن الوقت بعد لصحوةِ ضمير، لاستفاقةِ مشاعر، ولاحياء روح التضامن؟ دون ان أُغفل من اعطى واكرم وساعد وضحّى وبذل حتّى دماً في سبيل اخيه.

واكد باسيل ان سوريا يجب ان تعود الينا لنوقف الخسارةَ عن انفسِنا، قبل ان نوقفها عنها. وان سوريا يجب ان تكون في حضننا بدل ان نرميها في احضان الارهاب، كي لا نسجّل على انفسنا عاراً تاريخياً بتعليق عضويتها بأمرٍ خارجي وباعادتها باذنٍ خارجي.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام