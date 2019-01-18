قبائل في صعدة اليمنية تعلن النفير العام لرد العدوان

نظم أبناء العمالسة والحشوة بمحافظة صعدة، اليوم الجمعة، وقفة قبلية حاشدة إعلانا للنفير نحو جبهات الصمود.

وأعلن المشاركون جهوزيتهم لرفد جبهات الحدود بالمقاتلين لصد الغزاة، كما دعوا بقية القبائل في المديريات الحدودية لمواجهة العدوان الأمريكي السعودي بتصعيد أقوى من تصعيده، مؤكدين أنه الخيار الصحيح في مواجهة العدوان.

وطالب المشاركون برفع الحصار الظالم على الشعب والانصياع لاتفاق السويد، إن كان هناك حرصٌ فعلي من المجتمع الدولي لإحلال السلام في اليمن.

وثمن المشاركون الملاحم البطولية التي يسطرها رجال الجيش واللجان الشعبية في مختلف ميادين العزة والكرامة، مشددين على جهوزيتهم لخيارات الحرب والسلام في نفس الوقت.

واستنكر المشاركون استمرار تحالف العدوان بارتكاب أبشع الجرائم الوحشية بحق أبناء الشعب اليمني وتعنده في الحرب الاقتصادية على ابناء اليمن، مؤكدين أن العدوان ومرتزقته في تحد واضح لما تم الاتفاق عليه بالسويد ولقرارات مجلس الامن التي لن يعول عليها أبناء الشعب اليمني لا سيماء وقد سبقتها العديد من الاتفاقيات التي لم يتحقق من ورائها الا اعادة ترتيب اوراقهم وتفعيل ادواتهم من المرتزقة وحركات النفاق.

المصدر: المسيرة نت