مقتل 7 مسلحين من ما يُسمى “هيئة تحرير الشام” جراء انفجار سيارة مفخخة عند المدخل الجنوبي لمدينة إدلب (تنسيقيات المسلحين) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 15:28

مقتل 7 مسلحين من ما يُسمى “هيئة تحرير الشام” جراء انفجار سيارة مفخخة عند المدخل الجنوبي لمدينة إدلب (تنسيقيات المسلحين)

منذ 8 mins 18 January، 2019
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