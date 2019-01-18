سلاح الجو المسير اليمني ينفذ هجوماً بطائرة قاصف2k على تجمعات للجنود السعوديين في عسير (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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January 18 2019 - 15:28
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سلاح الجو المسير اليمني ينفذ هجوماً بطائرة قاصف2k على تجمعات للجنود السعوديين في عسير (وسائل اعلام يمنية)
منذ 9 mins
18 January، 2019
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